A dip in East Devon’s coastal waters - pictures

Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4500. Picture: Terry Ife Archant

Swimmers from across East Devon took to the sea on Boxing Day.

Email this article to a friend To send a link to this page you must be logged in.

Close You currently have JavaScript disabled, functionality will be limited Sidmouth Boxing Day Swim Tweet Share Email this article to a friend To send a link to this page you must be logged in. Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4398. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4401. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4403. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4406. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4408. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4412. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4415. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4419. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4423. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4424. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4429. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4433. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4436. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4437. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4440. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4441. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4443. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4446. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4452. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4455. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4457. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4461. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4463. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4465. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4466. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4468. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4477. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4479. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4481. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4486. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4487. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4489. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4491. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4493. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4495. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4498. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4500. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4503. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4505. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4509. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4521. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4523. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4525. Picture: Terry Ife Boxing day swim in Sidmouth 2016. Ref shs 53-16TI 4527. Picture: Terry Ife

























































0 1 / 43 Full Screen

Hundreds of swimmers braved the cold waters of Sidmouth once again for the annual fancy dress swim.

Herald photographer Terry Ife was on hand to get pictures from the event.