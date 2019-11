Gallery

Remembrance Sunday parade through Honiton

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3995. Picture: Terry Ife Archant

On Remembrance Sunday, uniformed organisations paraded through Honiton to remember the fallen.

Share Email this article to a friend To send a link to this page you must be logged in.

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 4003. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 4003. Picture: Terry Ife

Towns and villages across East Devon marked Remembrance Sunday with parades and services.

In Honiton, dignitaries were led down New Street, towards St Paul's Church, by veterans, local scouts, cubs and cadets.

After a poignant service inside the church, representatives from several councils laid wreaths on the town's war memorial.

Honiton mayor John Zarczynski said it was 'heartwarming' to see so many young people attend.

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3999. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3999. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3998. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3998. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3993. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3993. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3991. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3991. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3989. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3989. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3983. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3983. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3986. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3986. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3982. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3982. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3977. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3977. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3979. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3979. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3974. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3974. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3968. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3968. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3967. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3967. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3964. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3964. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3963. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3963. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3961. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3961. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3959. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3959. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3955. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3955. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3956. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3956. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3951. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3951. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3952. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3952. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3950. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3950. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3949. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3949. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3947. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3947. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3943. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3943. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3946. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3946. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3944. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3944. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3942. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3942. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3939. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3939. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3941. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3941. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3938. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3938. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3930. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3930. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3932. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3932. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3929. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3929. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3928. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3928. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3926. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3926. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3922. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3922. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3924. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3924. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3921. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3921. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3919. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3919. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3920. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3920. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3917. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3917. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3916. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3916. Picture: Terry Ife

Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3912. Picture: Terry Ife Honiton Remembrance service. Ref mhh 46 19TI 3912. Picture: Terry Ife